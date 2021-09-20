Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался о транспортировке пострадавших при стрельбе в Перми.

«Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы. Совместные консилиумы, обсуждения. Решение по вопросам транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов. Мы планируем поднять все борты МЧС с эвакуацией пациентов ориентировочно завтра на утро», — цитирует его ТАСС.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразили президент Израиля Ицхак Герцог, посол США в Москве Джон Салливан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко и другие.