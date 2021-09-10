Врач Чернышова рассказала о возможных причинах отравления арбузами

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о возможных причинах отравления арбузами.
Врач Чернышова рассказала о возможных причинах отравления арбузами
  • © AP Photo/Marco Ugarte

«Отравление арбузом может быть по двум причинам: во-первых, это чаще всего (и скорее всего, учитывая, что у нас уже сентябрь и арбузы спелые) пищевая токсикоинфекция. То есть это микробы, которые размножились в арбузе, а некоторые микробы вырабатывают яды и токсины, которые тоже скапливаются в этом же продукте», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, более уязвимы перед инфекцией дети и пожилые.

Как отметила врач, при таком типе отравления состояние может ухудшиться внезапно.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту сообщений СМИ об отравлении арбузом семьи в Москве.

В сообщении говорилось, что бабушка и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Они скончались.

В беседе с телеканалом «Звезда» сосед сообщил, что семья живёт в этом доме довольно давно — девочка училась в школе, мама работала, бабушка была на пенсии, но вела активный образ жизни.

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