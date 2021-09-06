Онищенко рассказал о цифровых учебниках будущего

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что в будущем российским школам придётся отказаться от бумажных учебников и перейти на цифру.
Онищенко рассказал о цифровых учебниках будущего
  • РИА Новости

Процесс этот уже начался, рассказал он в беседе с URA.RU.

«На бумажных носителях остаться никак не получится, поэтому работа по оцифровке учебных пособий и книг уже ведётся, но она вызывает определённую настороженность. Если мы будем полностью переходить на цифру, значит, должен быть решён вопрос об обеспечении детей бесплатными компьютерами, потому что не у всех родителей есть возможность их купить. Причём с загруженными программами полного набора учебников, так как не везде в регионах есть интернет», — объяснил Геннадий Онищенко.

При этом компьютеры или планшеты с оцифрованными учебниками должны соответствовать всем медицинским требованиям, подчеркнул он.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.

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