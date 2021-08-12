В больнице Владикавказа построят новую систему подачи кислорода
- РИА Новости
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«Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили... но рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя», — заявил Меняйло, указав на её неработоспособность.
По его словам, работы по монтажу нового оборудования займут около двух недель.
Отмечается, что налажены регулярные поставки кислорода из Краснодара, утром 12 августа в республику доставят цистерну с 16 тоннами кислорода из города Абинска Краснодарского края.
9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.
СК возбудил дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.