В больнице Владикавказа построят новую систему подачи кислорода

Врио главы республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло заявил, что в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе построят новую систему подачи кислорода.

«Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили... но рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя», — заявил Меняйло, указав на её неработоспособность.

По его словам, работы по монтажу нового оборудования займут около двух недель.

Отмечается, что налажены регулярные поставки кислорода из Краснодара, утром 12 августа в республику доставят цистерну с 16 тоннами кислорода из города Абинска Краснодарского края.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.

СК возбудил дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.