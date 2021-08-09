СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в больнице в Северной Осетии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девяти человек в больнице Владикавказа, где произошёл прорыв трубы подачи кислорода.

«По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СК России.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять пациентов больницы.

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии сообщил, что в больнице Владикавказа произошёл прорыв кислородной трубы, находящейся под землёй. Пациентов подключают к кислородным баллонам.