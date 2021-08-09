Меняйло рассказал о прорыве кислородной трубы в больнице Владикавказа
- РИА Новости
«Фактически произошёл прорыв трубы кислородной, которая находится под землёй, была прекращена подача кислорода», — приводит его слова Интерфакс.
Он рассказал, что медицинские работники начали подключать пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ, к кислородным баллонам.
«Сейчас начали подвоз кислородных баллонов», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять пациентов больницы.