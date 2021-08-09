Меняйло рассказал о прорыве кислородной трубы в больнице Владикавказа

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии сообщил, что в больнице Владикавказа произошёл прорыв кислородной трубы, находящейся под землёй. Пациентов подключают к кислородным баллонам.

«Фактически произошёл прорыв трубы кислородной, которая находится под землёй, была прекращена подача кислорода», — приводит его слова Интерфакс.

Он рассказал, что медицинские работники начали подключать пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ, к кислородным баллонам.

«Сейчас начали подвоз кислородных баллонов», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять пациентов больницы.