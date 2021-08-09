Девять человек погибли из-за ЧП в больнице во Владикавказе

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RT
Во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять пациентов больницы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Девять человек погибли из-за ЧП в больнице во Владикавказе
  • РИА Новости

«Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в больнице произошла поломка кислородной системы.

В феврале сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице подмосковного Одинцова после отключения подачи кислорода.

В медучреждении заявили, что был сбой в подаче кислорода. Там отметили, что в момент инцидента никто из пациентов не умер, впоследствии двое скончались из-за тяжести состояния.

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