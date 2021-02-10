В больнице Одинцова прокомментировали данные о гибели трёх пациентов
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По его словам, в реанимационном отделении филиала №3 на ИВЛ находились 16 человек в тяжёлом состоянии, из них пять — на НИВЛ.
«По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб», — цитирует Гордеева РИА Новости.
Он отметил, что двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.
В настоящее время проводится проверка правоохранительными органами.
Ранее источник агентства сообщил, что трое пациентов погибли из-за прекращения подачи кислорода.
По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора начал проверку.