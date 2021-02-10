В больнице Одинцова прокомментировали данные о гибели трёх пациентов

Короткая ссылка
В больнице в подмосковном Одинцове произошёл сбой в подаче кислорода, в момент инцидента никто из пациентов не скончался. Об этом заявил глава структурного подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев.
В больнице Одинцова прокомментировали данные о гибели трёх пациентов
  • © РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По его словам, в реанимационном отделении филиала №3 на ИВЛ находились 16 человек в тяжёлом состоянии, из них пять — на НИВЛ.

«По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб», — цитирует Гордеева РИА Новости.

Он отметил, что двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.

В настоящее время проводится проверка правоохранительными органами.

Ранее источник агентства сообщил, что трое пациентов погибли из-за прекращения подачи кислорода.

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора начал проверку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить