Росздравнадзор проверит причину гибели трёх пациентов в Подмосковье

Росздравнадзор проверит причину гибели трёх пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице подмосковного Одинцова, сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трёх пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным СМИ, они скончались из-за прекращения подачи кислорода.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, причиной гибели могла стать неисправность кислородного оборудования.