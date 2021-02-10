Росздравнадзор проверит причину гибели трёх пациентов в Подмосковье

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Росздравнадзор проверит причину гибели трёх пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице подмосковного Одинцова, сообщает пресс-служба ведомства.
Росздравнадзор проверит причину гибели трёх пациентов в Подмосковье
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трёх пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным СМИ, они скончались из-за прекращения подачи кислорода.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, причиной гибели могла стать неисправность кислородного оборудования.

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