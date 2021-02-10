Уголовное дело возбуждено после гибели пациентов больницы в Одинцове

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице подмосковного Одинцова после отключения подачи кислорода. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Уголовное дело возбуждено после гибели пациентов больницы в Одинцове
  • РИА Новости

«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства Александром Бастрыкиным на контроль.

Ранее СМИ сообщили, что трое пациентов скончались из-за прекращения подачи кислорода в одинцовской больнице. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора начал проверку.

В медучреждении заявили, что был сбой в подаче кислорода. Там отметили, что в момент инцидента никто из пациентов не умер, впоследствии двое скончались из-за тяжести состояния.

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