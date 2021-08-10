Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа возросло до 11

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Ещё двое мужчин скончались после ЧП с прорывом кислородной трубы в больнице Владикавказа, общее число жертв возросло до 11. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинских работников.
Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа возросло до 11
  • © РИА Новости / Ольга Смольская

Об этом заявил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

«К сожалению, за последние сутки мы потеряли ещё двух человек, двоих мужчин», — сказал он.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе 9 августа.

Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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