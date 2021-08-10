Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа возросло до 11

Ещё двое мужчин скончались после ЧП с прорывом кислородной трубы в больнице Владикавказа, общее число жертв возросло до 11. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинских работников.

Об этом заявил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

«К сожалению, за последние сутки мы потеряли ещё двух человек, двоих мужчин», — сказал он.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе 9 августа.

Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).