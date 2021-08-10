Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа возросло до 11
- © РИА Новости / Ольга Смольская
Об этом заявил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.
«К сожалению, за последние сутки мы потеряли ещё двух человек, двоих мужчин», — сказал он.
9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе 9 августа.
Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.
СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).