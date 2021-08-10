В Северной Осетии все лечащие пациентов с COVID-19 больницы обеспечены кислородом
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«В Республиканской клинической больнице Северной Осетии налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве добавили, что «состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы».
Ранее стало известно, что в больнице Владикавказа получили 3 т кислорода из Кабардино-Балкарии.
В результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе 9 августа.
Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.
СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).