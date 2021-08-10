В Северной Осетии все лечащие пациентов с COVID-19 больницы обеспечены кислородом

В Минздраве Северной Осетии сообщили, что «все учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, обеспечены кислородом, приём больных продолжается».

«В Республиканской клинической больнице Северной Осетии налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что «состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы».

Ранее стало известно, что в больнице Владикавказа получили 3 т кислорода из Кабардино-Балкарии.

В результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе 9 августа.

Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).