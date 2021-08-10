В больнице Владикавказа получили 3 тонны кислорода из КБР

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Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи во Владикавказе получила 3 т кислорода в баллонах из Кабардино-Балкарии, заявили в пресс-службе Минздрава республики.

«Из города Прохладный (КБР. — RT) прибыли 3 тонны кислорода», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время в больницу доставят ещё 8 т кислорода из Краснодара и 4 т из Ставрополья.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли в результате прорыва трубы подачи кислорода.

Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Минздраве рассказали о состоянии пациентов после аварии во Владикавказе.

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