В больнице Владикавказа получили 3 тонны кислорода из КБР
«Из города Прохладный (КБР. — RT) прибыли 3 тонны кислорода», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.
Отмечается, что в ближайшее время в больницу доставят ещё 8 т кислорода из Краснодара и 4 т из Ставрополья.
Ранее сообщалось, что девять человек погибли в результате прорыва трубы подачи кислорода.
Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.
СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
В Минздраве рассказали о состоянии пациентов после аварии во Владикавказе.