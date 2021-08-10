В Минздраве рассказали о состоянии пациентов после аварии во Владикавказе

Состояние свыше 60 пациентов реанимации в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе оценивается как стабильное, заявили в пресс-службе республиканского Минздрава.

«Все пациенты в реанимации стабильны... Подача кислорода идёт должным образом», — передаёт Интерфакс слова собеседника из министерства.

Отмечается, что специалисты ведут работу на месте прорыва кислородной трубы. Продолжаются технические работы по налаживанию системы подачи кислорода.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли в результате прорыва трубы подачи кислорода.

Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц).