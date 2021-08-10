В Минздраве рассказали о состоянии пациентов после аварии во Владикавказе
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Все пациенты в реанимации стабильны... Подача кислорода идёт должным образом», — передаёт Интерфакс слова собеседника из министерства.
Отмечается, что специалисты ведут работу на месте прорыва кислородной трубы. Продолжаются технические работы по налаживанию системы подачи кислорода.
Ранее сообщалось, что девять человек погибли в результате прорыва трубы подачи кислорода.
Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.
СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц).