Власти Северной Осетии высказались о причине ЧП с кислородным обеспечением в больнице

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Врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев рассказал о причине ЧП с кислородным обеспечением в больнице Владикавказа, где умерли 11 пациентов.
Власти Северной Осетии высказались о причине ЧП с кислородным обеспечением в больнице
  • РИА Новости

«Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина», — цитирует его ТАСС.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе 9 августа. Позднее число скончавшихся возросло до 11.

Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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