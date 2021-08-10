Власти Северной Осетии высказались о причине ЧП с кислородным обеспечением в больнице

Врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев рассказал о причине ЧП с кислородным обеспечением в больнице Владикавказа, где умерли 11 пациентов.

«Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина», — цитирует его ТАСС.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе 9 августа. Позднее число скончавшихся возросло до 11.

Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).