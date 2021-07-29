Онищенко поддержал инициативу по созданию курсов киберспорта в вузах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал инициативу по созданию курсов по киберспорту и разработке компьютерных игр в вузах.

Об сообщает радио «Говорит Москва».

«В данном случае я вижу в этом мягкую силу, когда государство пытается перехватить инициативу в этом процессе и направлять и деятельность, и ментальность подобного рода игр», — заявил Онищенко.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что правительство планирует к концу 2022 года запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта. Речь идёт как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр.