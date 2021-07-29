Онищенко поддержал инициативу по созданию курсов киберспорта в вузах

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал инициативу по созданию курсов по киберспорту и разработке компьютерных игр в вузах.
Онищенко поддержал инициативу по созданию курсов киберспорта в вузах
  • РИА Новости

Об сообщает радио «Говорит Москва».

«В данном случае я вижу в этом мягкую силу, когда государство пытается перехватить инициативу в этом процессе и направлять и деятельность, и ментальность подобного рода игр», — заявил Онищенко.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что правительство планирует к концу 2022 года запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта. Речь идёт как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить