Прокуратура потребовала заключить под стражу сбившую детей в Москве девушку

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Прокуратура обратилась к органам полиции с требованием ужесточить меру пресечения девушке, сбившей троих детей на улице Авиаторов в Москве, двое из которых скончались.
Прокуратура потребовала заключить под стражу сбившую детей в Москве девушку
  • РИА Новости

Ранее стало известно, что полиция по факту ЧП возбудила уголовное дело. Находившаяся за рулём машины Валерия Башкирова была отправлена под домашний арест.

«Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК России... и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефёдовой.

16 июля в Москве автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов.

Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, скончался в больнице. Позднее умер второй ребёнок.

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