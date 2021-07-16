Дело заведено после ДТП с тремя пострадавшими детьми на западе Москвы

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Полиция возбудила уголовное дело после того, как автомобиль сбил троих переходивших дорогу детей на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Дело заведено после ДТП с тремя пострадавшими детьми на западе Москвы
  • РИА Новости

Дело заведено по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

16 июля автомобиль Mazda сбил мальчиков пяти и четырёх лет, а также девятимесячного младенца в коляске, они вместе с двумя взрослыми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов. Основной удар приняли на себя дети, один из них впал в кому. Все трое госпитализированы.

В мае URA.RU передавало, что в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли супружеская пара и их двухлетний ребёнок.

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