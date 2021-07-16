На западе Москвы автомобиль сбил троих переходивших дорогу детей
- РИА Новости
По информации ведомства, Mazda 3 сбила мальчиков в возрасте пяти, четырёх лет и девяти месяцев на нерегулируемом пешеходном переходе, они были с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший при этом находился в коляске.
По предварительным данным, у пятилетнего мальчика перелом основания черепа, он находится в коме, у четырёхлетнего — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), у девятимесячного — СГМ и ЗЧМТ. Всех троих госпитализируют.
Уточняется, что совершившая наезд водитель получила водительское удостоверение в 2020 году.
На месте находится первый зампрокурора ЗАО Сослан Хубулов, проинформировали в столичной прокуратуре.
В мае URA.RU передавало, что в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли супружеская пара и их двухлетний ребёнок.