На западе Москвы автомобиль сбил троих переходивших дорогу детей

Водитель иномарки сбила троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы, один из них в коме, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, Mazda 3 сбила мальчиков в возрасте пяти, четырёх лет и девяти месяцев на нерегулируемом пешеходном переходе, они были с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший при этом находился в коляске.

По предварительным данным, у пятилетнего мальчика перелом основания черепа, он находится в коме, у четырёхлетнего — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), у девятимесячного — СГМ и ЗЧМТ. Всех троих госпитализируют.

Уточняется, что совершившая наезд водитель получила водительское удостоверение в 2020 году.

На месте находится первый зампрокурора ЗАО Сослан Хубулов, проинформировали в столичной прокуратуре.

В мае URA.RU передавало, что в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли супружеская пара и их двухлетний ребёнок.