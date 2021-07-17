Сбившая детей на переходе в Москве девушка отправлена под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую трёх детей на пешеходном переходе в Москве. Она останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.
Сбившая детей на переходе в Москве девушка отправлена под домашний арест
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

«Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», — сказал он.

Девушке предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

В пятницу, 16 июля, автомобиль Mazda сбил мальчиков пяти и четырёх лет, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили с взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов.

Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, скончался в больнице.

Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

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