Сбившая детей на переходе в Москве девушка отправлена под домашний арест
- РИА Новости
Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
«Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», — сказал он.
Девушке предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
В пятницу, 16 июля, автомобиль Mazda сбил мальчиков пяти и четырёх лет, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили с взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов.
Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, скончался в больнице.
Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.