Сбившая детей на переходе в Москве девушка отправлена под домашний арест

Суд отправил под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую трёх детей на пешеходном переходе в Москве. Она останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.

РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. «Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», — сказал он. Девушке предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). В пятницу, 16 июля, автомобиль Mazda сбил мальчиков пяти и четырёх лет, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили с взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов. Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, скончался в больнице. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.