Умер второй ребёнок, сбитый на улице Авиаторов в Москве

Умер второй ребёнок, сбитый в результате ДТП в пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов в Москве.

«Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему было три года», — приводит ТАСС сообщение московского управления ГИБДД.

В пятницу, 16 июля, сообщалось, что автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили с взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов. Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, скончался в больнице.

Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

Сбившая детей на переходе Валерия Башкирова была отправлена под домашний арест.