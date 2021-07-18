Депутат намерен обратиться в прокуратуру из-за дела о ДТП с детьми в Москве
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«Сделаем всё, чтобы не отделалась. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой, было обжаловано», — написал Хинштейн в Twitter.
16 июля в Москве автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили с взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов.
Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, скончался в больнице. Позднее умер второй ребёнок.
Полиция возбудила уголовное дело. Находившаяся за рулём машины Валерия Башкирова была отправлена под домашний арест.