Депутат намерен обратиться в прокуратуру из-за дела о ДТП с детьми в Москве

Депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру, чтобы добиться изменения меры пресечения Валерии Башкировой, сбившей троих детей на улице Авиаторов в Москве, двое из которых скончались.

«Сделаем всё, чтобы не отделалась. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой, было обжаловано», — написал Хинштейн в Twitter.

16 июля в Москве автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили с взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов.

Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, скончался в больнице. Позднее умер второй ребёнок.

Полиция возбудила уголовное дело. Находившаяся за рулём машины Валерия Башкирова была отправлена под домашний арест.