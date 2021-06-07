В АТОР посчитали, сколько туристов могут приехать в Россию для вакцинации

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации российским препаратом против коронавируса «Спутник V».

«Нам сложно пока говорить о том, что это миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», — передаёт ТАСС сообщение Ломидзе.

Она отметила, что количество желающих получить вакцину достаточно большое.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев от COVID-19 в России.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев в России.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что «Ростуризм и российские туроператоры готовы в короткие сроки организовать вакцинные туры в Россию для иностранцев».