Беглов заявил о готовности Петербурга начать вакцинацию иностранцев

Санкт-Петербург готов организовать вакцинацию иностранцев от коронавируса на платной основе, заявил губернатор города Александр Беглов.

«Мы готовы выполнить поручение президента и на платной основе начать прививать иностранцев. Петербург — единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу», — цитирует его в эфире «Радио России» ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что работающим в России иностранцам предложат вакцинацию препаратом «Спутник Лайт».

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что регион готов принять граждан Японии для коммерческой вакцинации от COVID-19.