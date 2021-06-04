В Хабаровском крае готовы принять японцев для вакцинации от COVID-19

В Хабаровском крае готовы принять граждан Японии для коммерческой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярёв.

«У нас полностью уже отработано и подготовлено соглашение с японской стороной, мы ждали только решения президента. И теперь мы ожидаем поступления к нам коммерческой партии нашей вакцины, после чего начинаем приглашать в Хабаровск наших коллег из Японии», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дегтярёва, коммерческая партия российской вакцины от коронавируса поступит в Хабаровский край после соответствующего решения Минздрава.

«Сейчас Минздрав уже в продолжение решения президента определит нам количество вакцин, цену, и мы начнём приглашать японцев», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что работающим в России иностранцам предложат вакцинацию препаратом «Спутник Лайт».