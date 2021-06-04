Путин призвал проработать вопрос платной вакцинации иностранцев

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для иностранцев в России.

Он отметил, что «отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин».

«То есть мы не только в полном объёме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок», — заявил Путин.

Президент рассказал, что «получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний, да и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса».

«В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учётом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — добавил он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ заявил, что фонд ведёт переговоры с ключевыми российскими ведомствами для создания вакцинного туризма в России.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны мира привить от коронавирусной инфекции COVID-19 30% населения к концу года.