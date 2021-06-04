РФПИ ведёт переговоры по запуску вакцинного туризма в России

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ заявил, что фонд ведёт переговоры с ключевыми российскими ведомствами для создания вакцинного туризма в России.
РФПИ ведёт переговоры по запуску вакцинного туризма в России
  • Reuters

«Мы видим значимый интерес, в том числе от европейцев. Мы считаем, что с июля такие предпосылки могут быть. Мы активно работаем с рядом ключевых министерств России, чтобы изучить систему создания массивного вакцинного туризма в России», — цитирует Дмитриева ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Сан-Марино первыми из европейских стран запустили программу вакцинного туризма. За первую неделю заявку на участие подали уже около 500 человек, некоторые из них успели сделать первую прививку.

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