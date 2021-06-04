РФПИ ведёт переговоры по запуску вакцинного туризма в России
- Reuters
«Мы видим значимый интерес, в том числе от европейцев. Мы считаем, что с июля такие предпосылки могут быть. Мы активно работаем с рядом ключевых министерств России, чтобы изучить систему создания массивного вакцинного туризма в России», — цитирует Дмитриева ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Сан-Марино первыми из европейских стран запустили программу вакцинного туризма. За первую неделю заявку на участие подали уже около 500 человек, некоторые из них успели сделать первую прививку.