РФПИ ведёт переговоры по запуску вакцинного туризма в России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ заявил, что фонд ведёт переговоры с ключевыми российскими ведомствами для создания вакцинного туризма в России.

«Мы видим значимый интерес, в том числе от европейцев. Мы считаем, что с июля такие предпосылки могут быть. Мы активно работаем с рядом ключевых министерств России, чтобы изучить систему создания массивного вакцинного туризма в России», — цитирует Дмитриева ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Сан-Марино первыми из европейских стран запустили программу вакцинного туризма. За первую неделю заявку на участие подали уже около 500 человек, некоторые из них успели сделать первую прививку.