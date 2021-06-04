В ВОЗ призвали страны мира привить от коронавируса 30% населения к концу года

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны мира привить от коронавирусной инфекции COVID-19 30% населения к концу года.
В ВОЗ призвали страны мира привить от коронавируса 30% населения к концу года
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на экспертной сессии «Борьба с инфекциями: риски будущего» Петербургского международного экономического форума.

«Отсутствие вакцинации — это угроза для всех стран… Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и привить к сентябрю по крайней мере 10% населения каждого государства и как минимум 30% — к концу года. Врачи и представители групп риска должны вакцинироваться в приоритетном порядке», — цитирует его РИА Новости.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что у организации в настоящий момент вызывают обеспокоенность четыре варианта коронавирусной инфекции COVID-19.

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