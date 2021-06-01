В ВОЗ заявили об обеспокоенности по поводу четырёх вариантов COVID-19
- РИА Новости
«В общей сложности существуют четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции. Поэтому мы просим все страны не терять бдительность», — цитирует её ТАСС.
Говоря о разновидности вируса, выявленной во Вьетнаме, она отметила, что в организации знают о том, что данный тип COVID-19 легче распространяется среди людей.
«Происходит эволюция, вирус меняется. Но этого стоило ожидать. Вирус будет продолжать меняться. Поэтому мы крайне признательны всем странам за то, что они продолжают эпидемиологический надзор», — добавила она.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться новый смертоносный вирус.