Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового смертоносного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться новый смертоносный вирус.

Об этом он заявил на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, которая открылась в Женеве.

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет ещё более заразным и более смертоносным, чем нынешний», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Гебрейесус заявил, что количество летальных исходов за второй год пандемии коронавируса может стать больше, чем за первый.

Также он сообщил, что за время пандемии коронавирусной инфекции по всему миру от последствий COVID-19 скончались более 115 тыс. медицинских работников.