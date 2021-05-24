Более 115 тысяч медиков умерли от последствий COVID-19 по всему миру
- Reuters
Трансляция его выступления на открытии 74-й сессии ВОЗ велась в Twitter.
«Хотя отчётность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тыс. работников здравоохранения заплатили самую высокую цену, защищая других», — сказал Гебрейесус.
В начале года в ВОЗ отметили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг в борьбе с пандемией коронавируса.
URA.RU также передавало, что в Челябинске нашли место для установки памятника медикам, скончавшимся во время исполнения профессионального долга в борьбе с коронавирусом.