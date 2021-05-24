Более 115 тысяч медиков умерли от последствий COVID-19 по всему миру

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За время пандемии коронавирусной инфекции по всему миру от последствий COVID-19 скончались более 115 тыс. медицинских работников, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Более 115 тысяч медиков умерли от последствий COVID-19 по всему миру
  • Reuters

Трансляция его выступления на открытии 74-й сессии ВОЗ велась в Twitter.

«Хотя отчётность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тыс. работников здравоохранения заплатили самую высокую цену, защищая других», — сказал Гебрейесус.

В начале года в ВОЗ отметили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг в борьбе с пандемией коронавируса.

URA.RU также передавало, что в Челябинске нашли место для установки памятника медикам, скончавшимся во время исполнения профессионального долга в борьбе с коронавирусом.

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