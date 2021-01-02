В ВОЗ оценили работу российских медиков в пандемию

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с пандемией коронавируса.
В ВОЗ оценили работу российских медиков в пандемию
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместную статью директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге и представителя организации в России Мелиты Вуйнович.

«В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, исполнение российскими врачами своего профессионального долга «являет собой прекрасный пример для будущих поколений».

Ранее в ВОЗ сравнили ситуацию с распространением коронавируса с войной.

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