В ВОЗ оценили работу российских медиков в пандемию

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместную статью директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге и представителя организации в России Мелиты Вуйнович.

«В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, исполнение российскими врачами своего профессионального долга «являет собой прекрасный пример для будущих поколений».

Ранее в ВОЗ сравнили ситуацию с распространением коронавируса с войной.