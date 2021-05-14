Глава ВОЗ: второй год пандемии может превзойти первый по летальным исходам

Количество летальных исходов за второй год пандемии коронавируса может стать больше, чем за первый, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«COVID-19 уже стоил нам 3,3 млн жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса.

По его словам, выходом из ситуации является объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения вместо использования их по отдельности.

В ВОЗ также подчеркнули, что вакцинация не является абсолютной защитой от распространения вируса.

Ранее Гебрейесус призвал богатые страны поделиться с государствами с низкими доходами вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19.