Глава ВОЗ: второй год пандемии может превзойти первый по летальным исходам

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Количество летальных исходов за второй год пандемии коронавируса может стать больше, чем за первый, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ: второй год пандемии может превзойти первый по летальным исходам
  • Reuters

«COVID-19 уже стоил нам 3,3 млн жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый», — цитирует РИА Новости Гебрейесуса.

По его словам, выходом из ситуации является объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения вместо использования их по отдельности.

В ВОЗ также подчеркнули, что вакцинация не является абсолютной защитой от распространения вируса.

Ранее Гебрейесус призвал богатые страны поделиться с государствами с низкими доходами вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19.

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