В Ростуризме высказались о вакцинных турах

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Глава Ростуризма Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что «Ростуризм и российские туроператоры готовы в короткие сроки организовать вакцинные туры в Россию для иностранцев».
В Ростуризме высказались о вакцинных турах
  • РИА Новости

По её словам, «это может стать стимулом для перезапуска въездного туризма и усиления отрасли после пандемии, восстановления её оборота».

«Для удобного въезда групп иностранцев мы предлагаем использовать механизм электронной визы, который позволит быстро и удобно посетить Россию. Мы также предлагаем расширить список городов, где иностранцы могут вакцинироваться. Сейчас это можно сделать только в Москве», — цитирует РИА Новости Догузову.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ заявил, что фонд ведёт переговоры с ключевыми российскими ведомствами для создания вакцинного туризма в России.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для иностранцев в России.

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