Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев от COVID-19 в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вакцинация иностранцев от коронавируса может начаться в России в течение следующих одного-двух месяцев.
Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев от COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Это вопрос там месяца-двух, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину», — приводит РИА Новости его заявление.

По словам российского министра здравоохранения Михаила Мурашко, работающим в России иностранцам предложат вакцинацию препаратом от коронавируса «Спутник Лайт».

Ранее российский лидер Владимир Путин попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от коронавирусной инфекции для иностранцев в России.

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