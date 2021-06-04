Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев от COVID-19 в России
- РИА Новости
«Это вопрос там месяца-двух, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину», — приводит РИА Новости его заявление.
По словам российского министра здравоохранения Михаила Мурашко, работающим в России иностранцам предложат вакцинацию препаратом от коронавируса «Спутник Лайт».
Ранее российский лидер Владимир Путин попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от коронавирусной инфекции для иностранцев в России.