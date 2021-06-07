В РСТ прокомментировали ситуацию с вакцинными турами

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в беседе с ТАСС прокомментировал ситуацию с вакцинными турами.

Он сообщил, что «туроператоры были готовы организовать вакцинные туры ещё в начале года, такие запросы регулярно поступали в туристические компании со всего мира».

По словам Игнатьева, «продукт уже готов, но нужно решить вопросы визовой поддержки и легального въезда для иностранцев, желающих получить российскую вакцину».

«Так как в Европе на сегодня вакцинирован большой процент населения, то, скорее всего, этот продукт будет интересен для стран Азии, Индии, странам Ближнего Востока, к примеру, Ирану. Страны Африки, Латинской Америки проявляли большой интерес к такому турпродукту в течение всего срока вакцинации в России, в РСТ поступали такие запросы», — отметил Игнатьев.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ заявил, что фонд ведёт переговоры с ключевыми российскими ведомствами для организации вакцинного туризма в России.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил правительство проработать вопрос платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев в России.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что «Ростуризм и российские туроператоры готовы в короткие сроки организовать вакцинные туры в Россию для иностранцев».