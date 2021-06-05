В Новосибирске арестованы фигуранты дела о насилии против полицейского

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Центральный районный суд Новосибирска на два месяца арестовал двоих фигурантов уголовного дела о применении насилия в отношении старшего инспектора ДПС, случайно выстрелившего во время исполнения должностных обязанностей в нарушителя, который впоследствии скончался.
В Новосибирске арестованы фигуранты дела о насилии против полицейского
  • РИА Новости

«Суд избрал Исмаилову И.Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Арестованному предъявлены обвинения в рамках ч. 1 ст. 318 и 319 УК России (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти).

Второй фигурант дела — Руслан Курбанов — арестован на тот же срок по аналогичным статьям.

Ранее в Новосибирской области освободили из-под стражи сотрудника полиции, случайно выстрелившего в голову нарушителю, избрав ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании мужчины, нарушившего правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову его знакомому.

Пострадавший был госпитализирован и находился в реанимации в тяжёлом состоянии, а 30 мая стало известно о его смерти.

В отношении полицейского было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а также о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, которое впоследствии переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности. Подозреваемого арестовали.

4 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания для возбуждения уголовного дела и ареста старшего инспектора ДПС в Новосибирской области. СК возбудил ещё одно уголовное дело — о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти, двоих подозреваемых задержали.

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