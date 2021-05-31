Выстреливший в мужчину под Новосибирском инспектор ДПС арестован

Суд Новосибирской области арестовал старшего инспектора ДПС, случайно выстрелившего во время исполнения должностных обязанностей в мужчину, который впоследствии скончался, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

«В отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, совершившего преступление, предусмотренное «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-релизе.

В отношении полицейского ранее было также возбуждено дело по ч. 1 ст. 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), которое после смерти потерпевшего переквалифицировали на ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании мужчины, нарушившего правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову его знакомому.

Пострадавший был госпитализирован и находился в реанимации в тяжёлом состоянии, а 30 мая стало известно о его смерти.