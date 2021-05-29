В Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в голову мужчине

В Новосибирской области инспектор ДПС при задержании мужчины, который нарушил правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову и тяжело ранил его знакомого, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118, подп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК России», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 28 мая инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент сотрудникам ДПС начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица.

Как уточняется, «преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу».

«После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошёл выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы», — уточнили в СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В марте следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, подозреваемых в избиении задержанного в Пензе.