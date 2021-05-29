В Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в голову мужчине

Короткая ссылка
В Новосибирской области инспектор ДПС при задержании мужчины, который нарушил правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову и тяжело ранил его знакомого, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В Новосибирской области полицейский случайно выстрелил в голову мужчине
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118, подп. «а, б» ч. 3 ст. 286  УК России», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 28 мая инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент сотрудникам ДПС начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица.

Как уточняется, «преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу».  

«После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошёл выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы», — уточнили в СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В марте следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, подозреваемых в избиении задержанного в Пензе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить