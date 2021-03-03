В Пензе возбудили дело по факту избиения задержанного полицейскими

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, подозреваемых в избиении задержанного в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

Как отмечает ТАСС, в среду, 3 марта, правозащитная организация распространила видео, снятое адвокатом Александром Федуловым, на котором его подзащитный, задержанный по подозрению в вымогательстве, сообщает об избиении полицейскими.

Уточняется, что после этого адвокат обратился с заявлением в СК.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан пьяный водитель, сбивший полицейского.