В Пензе возбудили дело по факту избиения задержанного полицейскими
- © РИА Новости
Как отмечает ТАСС, в среду, 3 марта, правозащитная организация распространила видео, снятое адвокатом Александром Федуловым, на котором его подзащитный, задержанный по подозрению в вымогательстве, сообщает об избиении полицейскими.
Уточняется, что после этого адвокат обратился с заявлением в СК.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»)», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан пьяный водитель, сбивший полицейского.