В Петербурге задержан сбивший полицейского водитель

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В Санкт-Петербурге пьяный водитель, сбивший полицейского, задержан. Инцидент произошёл 1 марта на Бронетанковой улице.
В Петербурге задержан сбивший полицейского водитель
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Наряд ППС полиции подал сигнал водителю автомобиля Lada Vesta, чтобы тот остановился. Мужчина приостановил движение, к нему подошёл инспектор, после чего водитель дал по газам, наехал на полицейского и скрылся», — рассказали в управлении МВД.

Нарушитель задержан. Им оказался 33-летний петербуржец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшему инспектору была оказана медицинская помощь, после чего он продолжил службу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Череповце сотрудники ДПС спасли пешеходов от наезда автомобиля, приняв удар на себя.

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