В Калужской области мужчина ранил полицейского при задержании
- РИА Новости
«В дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что её брат насильно удерживает в квартире их мать», — приводит ТАСС сообщение.
В ходе задержания мужчина оказал сопротивление полицейским и ранил одного из сотрудников ножом.
Как отмечается, в результате применения сотрудниками полиции табельного оружия злоумышленник был нейтрализован.
По предварительной информации, житель Калужской области заперся с матерью в квартире, приставив к её горлу нож. Женщина не пострадала, получившего ранение сотрудника полиции направили в медучреждение — его жизни и здоровью ничто не угрожает.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы, совершённом с применением предметов, используемых в качестве оружия, и о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Ранее сообщалось, что в Тульской области следователи проводят проверку в связи с применением насилия к сотруднику ГИБДД.