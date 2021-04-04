В Калужской области мужчина ранил полицейского при задержании

Полицейский получил ранение при задержании жителя Калужской области, который насильно удерживал в квартире свою мать и угрожал ей ножом. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по региону.

«В дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что её брат насильно удерживает в квартире их мать», — приводит ТАСС сообщение.

В ходе задержания мужчина оказал сопротивление полицейским и ранил одного из сотрудников ножом.

Как отмечается, в результате применения сотрудниками полиции табельного оружия злоумышленник был нейтрализован.

По предварительной информации, житель Калужской области заперся с матерью в квартире, приставив к её горлу нож. Женщина не пострадала, получившего ранение сотрудника полиции направили в медучреждение — его жизни и здоровью ничто не угрожает.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы, совершённом с применением предметов, используемых в качестве оружия, и о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что в Тульской области следователи проводят проверку в связи с применением насилия к сотруднику ГИБДД.