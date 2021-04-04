СК начал проверку по факту применения насилия к полицейскому под Тулой

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В Тульской области следователи проводят проверку в связи с применением насилия к сотруднику ГИБДД, сообщили в пресс-службе СК России по региону.
СК начал проверку по факту применения насилия к полицейскому под Тулой
  • РИА Новости

«Проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ночью в посёлке Ревякино Тульской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 32-летнего местного жителя, скрывшегося с места ДТП. Сотрудник полиции попытался заглушить автомобиль, но водитель проигнорировал требование об остановке и вновь поехал.

«При этом злоумышленник видел, что сотрудник ГИБДД держится за дверь автомобиля, и волоком протащил его около 10 м по дороге, чем причинил ему физическую боль», — отметили в СК.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину за нанесение травмы сотруднице полиции, возбуждено уголовное дело. 

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