В Петербурге задержали мужчину за нанесение травмы сотруднице полиции
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Как отмечается, 19 марта в Невском районе Санкт-Петербурга сотрудниками полиции за нарушение миграционного законодательства был задержан 53-летний гражданин Азербайджана.
«При помещении в комнату для административно задержанных правонарушитель оказал сопротивление и нанёс травму сотруднице полиции», — приводит ТАСС сообщение.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК России («Оскорбление представителя власти»).
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан пьяный водитель, сбивший полицейского.