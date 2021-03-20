В Петербурге задержали мужчину за нанесение травмы сотруднице полиции

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину за нанесение травмы сотруднице полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В Петербурге задержали мужчину за нанесение травмы сотруднице полиции
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Как отмечается, 19 марта в Невском районе Санкт-Петербурга сотрудниками полиции за нарушение миграционного законодательства был задержан 53-летний гражданин Азербайджана.  

«При помещении в комнату для административно задержанных правонарушитель оказал сопротивление и нанёс травму сотруднице полиции», — приводит ТАСС сообщение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК России («Оскорбление представителя власти»).

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан пьяный водитель, сбивший полицейского.

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