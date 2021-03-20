В Петербурге задержали мужчину за нанесение травмы сотруднице полиции

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за нанесение травмы сотруднице полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Как отмечается, 19 марта в Невском районе Санкт-Петербурга сотрудниками полиции за нарушение миграционного законодательства был задержан 53-летний гражданин Азербайджана. «При помещении в комнату для административно задержанных правонарушитель оказал сопротивление и нанёс травму сотруднице полиции», — приводит ТАСС сообщение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК России («Оскорбление представителя власти»). Ранее в Санкт-Петербурге был задержан пьяный водитель, сбивший полицейского.