СК переквалифицировал дело о выстреле полицейского в мужчину под Новосибирском
- РИА Новости
«В связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК России на ч. 1 ст. 109 УК России. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности», — говорится в пресс-релизе.
Изначально сотруднику полиции было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий.
28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании мужчины, нарушившего правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову его знакомому.
Пострадавший был госпитализирован и находился в реанимации в тяжёлом состоянии, однако 30 мая стало известно о его смерти.