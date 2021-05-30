СК переквалифицировал дело о выстреле полицейского в мужчину под Новосибирском

Следственные органы Новосибирской области переквалифицировали уголовное дело в отношении старшего инспектора ДПС, случайно выстрелившего в мужчину во время исполнения должностных обязанностей, в связи со смертью потерпевшего.

«В связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК России на ч. 1 ст. 109 УК России. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности», — говорится в пресс-релизе.

Изначально сотруднику полиции было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий.

28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании мужчины, нарушившего правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову его знакомому.

Пострадавший был госпитализирован и находился в реанимации в тяжёлом состоянии, однако 30 мая стало известно о его смерти.