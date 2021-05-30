В СК сообщили о состоянии пострадавшего при задержании в Новосибирской области

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Мужчина, пострадавший из-за случайного выстрела сотрудника ДПС в Новосибирской области находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
В СК сообщили о состоянии пострадавшего при задержании в Новосибирской области
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Пострадавший жив, находится в тяжёлом состоянии в реанимации», — заявили в СК.

Ранее СМИ сообщили о смерти пострадавшего в больнице.

29 мая Следственный комитет сообщил, что в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании мужчины, нарушившего правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову его знакомому, тяжело его ранив

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело.

По данным Life.ru, пострадавший мужчина является владельцем автомобиля, за которым устроил погоню экипаж ДПС.

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