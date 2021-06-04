СК проверит основания ареста стрелявшего под Новосибирском инспектора

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания для возбуждения уголовного дела и ареста в Новосибирской области старшего инспектора ДПС, случайно выстрелившего во время исполнения должностных обязанностей в мужчину, который впоследствии скончался.

«Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Указанное уголовное дело передано в центральный аппарат СК.

Кроме того, главк СК возбудил ещё одно уголовное дело в связи с произошедшими событиями — о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.

Как установило следствие, автомобиль Toyota с тонированными стёклами отказался останавливаться по требованию инспекторов ГИБДД, и находившиеся там мужчины оказали сопротивление при попытке сотрудников полиции провести их в служебный автомобиль для установления личности.

«Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников, применяя физическую силу, вырывался, а также нанёс им удары. После этого второй пассажир Toyota нанёс удары полицейским, высказывая в их адрес оскорбления», — отметили в СК.

В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников полиции задержаны.

В главке МВД по Новосибирской области, в свою очередь, уточнили, что супруга арестованного по делу старшего инспектора ДПС не получала угроз.

«При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности каких-либо угроз в её адрес и в адрес её родственников не поступало», — приводит сообщение ТАСС.

28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании мужчины, нарушившего правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову его знакомому.

Пострадавший был госпитализирован и находился в реанимации в тяжёлом состоянии, а 30 мая стало известно о его смерти.

В отношении полицейского было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а также о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, которое впоследствии переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности. Подозреваемого арестовали.