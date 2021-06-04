В Новосибирске изменили меру пресечения застрелившему нарушителя полицейскому

Короткая ссылка
В Новосибирской области по поручению председателя СК Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника полиции, случайно выстрелившего в голову нарушителю. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
В Новосибирске изменили меру пресечения застрелившему нарушителя полицейскому
  • РИА Новости

«По поручению председателя Следственного комитета России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сказала она.

Ранее Бастрыкин потребовал немедленно разобраться, на каком основании было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника ДПС, который 28 мая случайно застрелил 19-летнего нарушителя. 

Центральный аппарат ведомства также возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить