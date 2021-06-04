В Новосибирске изменили меру пресечения застрелившему нарушителя полицейскому

В Новосибирской области по поручению председателя СК Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника полиции, случайно выстрелившего в голову нарушителю. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сказала она.

Ранее Бастрыкин потребовал немедленно разобраться, на каком основании было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника ДПС, который 28 мая случайно застрелил 19-летнего нарушителя.

Центральный аппарат ведомства также возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.