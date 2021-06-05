Мурашко сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе детей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что двое детей, пострадавших в ходе стрельбы в казанской школе, продолжают оставаться в тяжёлом состоянии, но динамика лечения позитивная.

«Двое детей — ребёнок с огнестрельным ранением и ребёнок с ранением в нижние конечности — у них позитивная динамика, но состояние тяжёлое», — приводит слова министра ТАСС.

Он добавил, что дети «находятся на контроле в палатах реанимации».

Ранее сообщалось, что из больницы выписаны два мальчика 2012 и 2013 годов рождения.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.