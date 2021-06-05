Мурашко сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе детей
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«Двое детей — ребёнок с огнестрельным ранением и ребёнок с ранением в нижние конечности — у них позитивная динамика, но состояние тяжёлое», — приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что дети «находятся на контроле в палатах реанимации».
Ранее сообщалось, что из больницы выписаны два мальчика 2012 и 2013 годов рождения.
11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.