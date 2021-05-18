Два пострадавших при стрельбе в Казани мальчика выписаны из больницы

В пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что два мальчика, пострадавшие при стрельбе в гимназии №175 Казани, выписаны домой. В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) остаются ещё 13 пациентов.

«В стационаре ДРКБ остаются 13 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Два мальчика 2012 и 2013 г. р. были выписаны домой в удовлетворительном состоянии», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава Татарстана.

В пресс-службе уточнили, что ещё двое учеников гимназии обратились в ДРКБ, где были осмотрены врачами.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.